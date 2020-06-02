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Москвичей попросили «день простоять и ночь продержаться» 

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Москвичей попросили «день простоять и ночь продержаться»
Фото: РИА Новости
Москвичей попросили «день простоять и ночь продержаться», так как тепло вернется в столицу в четверг, 4 июня. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».
По его словам, с 16-17 мая в столичном регионе установилась совершенно не майская погода — ливни и сильный ветер. «Но хочу обрадовать жителей Москвы и центра европейской территории России: осталось день простоять и ночь продержаться», — сказал специалист и добавил, что с 4 июня холод начнет уступать место теплу.
При этом пока в столице и Подмосковье продолжатся кратковременные дожди до конца недели.
По прогнозам синоптика, в среду погода будет облачной и дождливой. Однако температура поднимется до плюс 17-18 градусов. В четверг и пятницу атмосферное давление начнет повышаться, в Москве столбик термометра покажет до плюс 20-21 градуса, рассказал Вильфанд.
Он также отметил, что в субботу в городе станет еще теплее — температура поднимется до плюс 19-24 градусов, в воскресенье — до 23-25 градусов. Уточняется, что снова начнет светить яркое солнце, однако не исключены теплые летние кратковременные дожди.
Ранее стало известно, что жителей Москвы после рекордных дождей и аномальных холодов в скором времени ожидает жара до 28 градусов. По словам синоптиков, июнь 2020 года в Москве по средней температуре станет близким к климатическим нормам, поэтому мерзнуть придется только в самые первые дни лета.
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Новости Москвы , Погода , Интерфакс
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