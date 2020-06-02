В Москве от коронавируса излечили еще 6030 человек 

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Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб столицы.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 6030 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 88269» — сказала вице-мэр.

Ракова отметила, что вылечившиеся от коронавируса пациенты могут сдать плазму крови.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса излечились еще 2060 пациентов.