Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появился график отключений горячей воды в Москве 

Вероника Полынина и ещё 9 7 минут назад
Отключение горячей воды в Москве начнется с 1 июля, сообщает ТАСС.
Начало отключений в этом году было перенесено в связи с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции.
Жители столицы могут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного сервиса на сайте «МОЭК Онлайн» и на официальном портале правительства Москвы mos.ru.
В рамках ежегодных профилактических работ на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения в 2020 году планируется провести гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километрах тепловых сетей для выявления потенциально ненадежных участков.
Как сообщал «Рамблер», режим самоизоляции для москвичей объявлен до 14 июня. Ко 2 июня в столице зафиксировано 185 374 случая коронавируса, за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 2 286 человек.
Новости Москвы , Видео , ИТАР-ТАСС , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
«Возвращают Крым и выплатят Украине репатриацию»
«Возвращают Крым и выплатят Украине репатриацию»
Видео
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
01:41
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Появился график отключений горячей воды в Москве
00:09
Появился график отключений горячей воды в Москве
Новости Москвы
Названы лучшие российские вооружения
00:38
Названы лучшие российские вооружения
Армия Ближний Восток
Американцы назвали Трампа расистом
01:55
Американцы назвали Трампа расистом
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение