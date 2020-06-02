Появился график отключений горячей воды в Москве 

Начало отключений в этом году было перенесено в связи с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции.

Жители столицы могут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного сервиса на сайте «МОЭК Онлайн» и на официальном портале правительства Москвы mos.ru.

В рамках ежегодных профилактических работ на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения в 2020 году планируется провести гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километрах тепловых сетей для выявления потенциально ненадежных участков.

Как сообщал «Рамблер», режим самоизоляции для москвичей объявлен до 14 июня. Ко 2 июня в столице зафиксировано 185 374 случая коронавируса, за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 2 286 человек.