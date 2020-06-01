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Пробки в Москве достигли четырех баллов 

ТАСС 1 час назад
Пробки в Москве достигли четырех баллов
Фото: ТАСС
Загруженность дорог Москвы вечером в понедельник достигла четырех баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 17:45 мск.
Так, движение затруднено по Садовому кольцу, ТТК, по Москворецкой набережной. Также скорость автомобильного потока снижена на улицах Большая Лубянка, Тверская и Новослободская, и на некоторых участках МКАД.
Ранее сообщалось, что количество машин на московских дорогах превысило 2 млн к 15:00 1 июня. В прошлом году в аналогичный день загруженность дорог оценивалась в четыре балла по сервису "Яндекс. Пробки", при этом машин на дорогах столицы было на 17% больше — 2,44 млн В рамках очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с 1 июня в Москве разрешены прогулки горожан на свежем воздухе, для посетителей вновь открылись парки.
Кроме того, с понедельника возобновили работу 47 тыс. непродовольственных магазинов, в которых работают 236 тыс. человек, 9 тыс. предприятий бытовых услуг с 37 тыс. сотрудников. Кроме того, с 5 июня заработают ярмарки выходного дня, на которых трудятся 4 тыс. человек.
В больших торговых центрах пока открыты только те предприятия, чья деятельность разрешена. Расположенные в ТЦ развлекательные центры, спортивные залы, общепит, отдельные виды бытовых услуг пока работать не будут.
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