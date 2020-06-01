Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дептранс: 98 процентов пассажиров метро надели маски и перчатки 1 июня 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Почти все пассажиры метро надели маски и перчатки
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Подавляющее большинство столичных жителей надели маски при входе в столичный метрополитен в понедельник, 1 июня. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Сегодня утром 98 процентов пассажиров метро были в масках, 83 процента — в перчатках, — отметили в Telegram-канале департамента.
Также представители метро выразили благодарность пассажирам за ответственность и соблюдение требований безопасности.
Напомним, что мэр столицы Сергей Собянин обязал граждан с 12 мая носить маски и перчатки в общественном транспорте. Кроме того, масочный режим распространяется на торговые точки. Такие меры призваны прекратить распространение коронавирусной инфекции.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
Вечерняя Москва: последние новости
Записаться на тест на антитела к COVID-19 москвичи смогут через приложения Записаться на тест на антитела к COVID-19 москвичи смогут через приложения Вирусолог объяснил, когда в Москве отменят масочный режим Вирусолог объяснил, когда в Москве отменят масочный режим Коронавирус выявили еще у 2297 человек в Москве Коронавирус выявили еще у 2297 человек в Москве
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин сдал жену за нарушение карантина
Россиянин сдал жену за нарушение карантина
В РФ заявили о готовности сбивать бомбардировщики США
В РФ заявили о готовности сбивать бомбардировщики США
Путин объявил дату голосования по Конституции
Путин объявил дату голосования по Конституции
Россия уличила США в нарушении безопасности в Европе
Россия уличила США в нарушении безопасности в Европе
Найден способ остановить распространение коронавируса
Найден способ остановить распространение коронавируса
Видео
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Найден способ остановить распространение коронавируса
00:17
Найден способ остановить распространение коронавируса
Наука и техника
Трамп позвонил Путину
00:49
Трамп позвонил Путину
Политика
Раскрыто условие отдыха в Крыму
00:58
Раскрыто условие отдыха в Крыму
Общество
Путин обратился к россиянам
02:05
Путин обратился к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение