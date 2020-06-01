Почти все пассажиры метро надели маски и перчатки

Подавляющее большинство столичных жителей надели маски при входе в столичный метрополитен в понедельник, 1 июня. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Сегодня утром 98 процентов пассажиров метро были в масках, 83 процента — в перчатках, — отметили в Telegram-канале департамента.
Также представители метро выразили благодарность пассажирам за ответственность и соблюдение требований безопасности.
Напомним, что мэр столицы Сергей Собянин обязал граждан с 12 мая носить маски и перчатки в общественном транспорте. Кроме того, масочный режим распространяется на торговые точки. Такие меры призваны прекратить распространение коронавирусной инфекции.