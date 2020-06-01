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Московских дворников уличили в слежке 

Lenta.ru 19 минут назад
Московских дворников уличили в слежке
Фото: РИА Новости
Дворников в Москве уличили в слежке за гражданами, зараженными коронавирусом. По информации издания Baza, дворники получают ориентировки от полицейских и смотрят, как москвичи с COVID-19 соблюдают карантин.
Один из читателей рассказал изданию, что однажды вышел из дома и столкнулся с дворником. Тот намекнул, что «все знает», и подчеркнул, что носителям коронавирусной инфекции не стоит выходить на улицу. Мужчина удивился и решил узнать, в чем дело, у своего участкового. Выяснилось, что в доме москвича действительно проживает больной, а дворника попросили за ним последить. Однако он перепутал и случайно обратился не к тому мужчине.
Данную информацию Baza подтвердили еще несколько источников в полиции в разных районах столицы — московские дворники действительно помогают выследить тех, кто должен сидеть дома. Участковые дают им фотографии жильцов с подтвержденным коронавирусом, и те по возможности контролируют передвижения заболевших. Иногда полицейские, как утверждает издание, неофициально привлекают к работе и других сотрудников, например, косильщиков травы.
Однако председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин сообщил радиостанции «Говорит Москва», что сведения о «помогающих» дворниках — фейк.
«Все данные о «ковишниках» (зараженных коронавирусом — прим. «Ленты.ру») находятся в специальной базе, в которую залезть можно только по паролю. Она находится в главке, то есть районы даже не могут оттуда ничего скачать, тем более фотографии. А если они еще и фотографии будут отправлять дворникам, то это уголовное дело в отношении сотрудников. Сотрудники — не дураки, поэтому это самый натуральный фейк», — заявил он.
Ранее мигранты в Москве самоизолировались в мусорной камере — там скапливаются отходы из мусоропровода. Полицейские нашли в помещении личные вещи приезжих и предметы быта. Также мужчины хранили в помещении продукты. Инцидент произошел на улице Декабристов.
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Новости Москвы , Михаил Пашкин , Росгвардия , Радиостанция "Говорит Москва" , Lenta.ru
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