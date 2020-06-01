Чечевицы вернулись в Москву после зимовки 

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Москву из юго-восточной Азии вернулись чечевицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В конце мая, а то и в начале июня в московских парках можно услышать своеобразную песенку "Витю видел", или "Че-че-ви-чи чью", или "Че-че-вицу видел?". Поэтому хозяина этой песни так и зовут — обыкновенная чечевица", — рассказали в пресс-службе.

Чечевица — это маленькие, размером с воробья, птички, которые строят гнезда на кустах на высоте человеческого роста. "Самец, защищая гнездо, часто "ругается" с птицами своего или других видов.

Характерное местообитание чечевиц — луга с кустарниками, опушки, окраины болот с кустами и деревьями.

Ранее сообщалось, что в столичных природных парках появились краснокнижные хищные птицы. Наблюдатели заметили в черте города осоеда, коршуна и канюка.