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Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео 

Алевтина Жаркова 24 минуты назад
Из-за обрушившихся на Москву проливных дождей река Яуза вышла из берегов. По словам очевидцев, уровень воды в реке поднялся на 5 метров.
Непогодой решили воспользоваться некоторые находчивые жители столицы: они отправились на водную прогулку. Семью из трех человек, катающихся на надувном матрасе, сняли на видео в районе метро «Ботанический сад».
Как сообщили в центре погоды «Фобос», в мае в Москве выпало рекордное количество осадков — 314% всей месячной нормы. В последний раз такая ситуация в столичном регионе был зафиксирована в августе 2016 года.
Новости Москвы , Видео , Общество , Погода
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