Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео 

Из-за обрушившихся на Москву проливных дождей река Яуза вышла из берегов. По словам очевидцев, уровень воды в реке поднялся на 5 метров.

Непогодой решили воспользоваться некоторые находчивые жители столицы: они отправились на водную прогулку. Семью из трех человек, катающихся на надувном матрасе, сняли на видео в районе метро «Ботанический сад».

Как сообщили в центре погоды «Фобос», в мае в Москве выпало рекордное количество осадков — 314% всей месячной нормы. В последний раз такая ситуация в столичном регионе был зафиксирована в августе 2016 года.