Москве предрекли превращение в скопление поселков

Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов.

В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет — глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.

По прогнозам экономиста, в ближайшие десятилетия самые развитые 600 городов мира — например, Москва, Шанхай и Лондон — будут обеспечивать около 80 процентов всей экономики. При этом сами города децентрализуются и будут напоминать скопление "поселков".

"Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами — они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью", — отметил Нордстрем.

Экономист сравнил такие поселки с университетскими городками внутри больших городов, где живут и работают люди, связанные с наукой и образованием. Нордстрем предположил, что в наши дни образу такого будущего больше всего соответствует Кремниевая долина или израильский город Реховот, где расположены несколько университетов.

Челль Нордстрем специализируется на исследованиях глобализации и транснациональных корпораций. В соавторстве с коллегой Йонасом Риддерстралем он написал книги "Бизнес в стиле фанк" и "Караоке-капитализм", ставшие мировыми бестселлерами. Также консультировал британское правительство и работал в Volvo, Pharmacia и других корпорациях.