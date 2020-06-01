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Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков 

РИА Новости 46 минут назад
Москве предрекли превращение в скопление поселков
Фото: РИА Новости
Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов.
В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет — глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
По прогнозам экономиста, в ближайшие десятилетия самые развитые 600 городов мира — например, Москва, Шанхай и Лондон — будут обеспечивать около 80 процентов всей экономики. При этом сами города децентрализуются и будут напоминать скопление "поселков".
"Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами — они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью", — отметил Нордстрем.
Экономист сравнил такие поселки с университетскими городками внутри больших городов, где живут и работают люди, связанные с наукой и образованием. Нордстрем предположил, что в наши дни образу такого будущего больше всего соответствует Кремниевая долина или израильский город Реховот, где расположены несколько университетов.
Челль Нордстрем специализируется на исследованиях глобализации и транснациональных корпораций. В соавторстве с коллегой Йонасом Риддерстралем он написал книги "Бизнес в стиле фанк" и "Караоке-капитализм", ставшие мировыми бестселлерами. Также консультировал британское правительство и работал в Volvo, Pharmacia и других корпорациях.
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Новости Москвы , РБК , Шанхай
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