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Москва вошла в тройку мировых лидеров по росту цен на элитное жилье 

РИА Недвижимость и ещё 3 55 минут назад
Москва вошла в тройку городов по ценам на элитное жилье
Фото: РИА Недвижимость
Москва по итогам первого квартала вошла в тройку мировых лидеров по темпам роста цен на элитное жилье, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.
По данным индекса компании, отслеживающего изменение цен на элитную жилую недвижимость в более чем 40 крупнейших городах мира, за квартал Москва показала средний прирост цены на 4,9% и переместилась с 47-го на третью строчку рейтинга, уступив только Токио (+10,2%) и Маниле (+5,2%).
"В годовой динамике цены на элитное жилье в Москве увеличились на 4,2%. В Санкт-Петербурге цены упали на 1,3% за квартал и на 3% за год", — говорится в сообщении Knight Frank.
Рост цен на элитную недвижимость в Москве аналитики компании объясняют в первую очередь ограниченным объемом нового предложения в начале года, когда на рынок не вышло ни одного высокобюджетного проекта.
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