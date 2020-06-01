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Еще 2 060 человек вылечились от коронавируса в Москве 

ТАСС 1 час назад
Еще 2 060 человек вылечились от коронавируса в Москве
Фото: ТАСС
Столичные врачи вылечили еще 2 060 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в понедельник сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 060 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 82 239" — сказала она.
По словам Раковой, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
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Новости Москвы , Общество , Анастасия Ракова
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