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Парк Горького откроется для москвичей с 1 июня 

РИАМО 15 минут назад
Парк Горького откроется для москвичей с 1 июня
Фото: Сайт мэра Москвы
Москвичи смогут гулять и заниматься спортом в Парке Горького с 1 июня, соблюдая дистанцию, сообщается на сайте парка.
«Режим работы парка: 5:00 — 9:00 — время для занятий спортом; 9:00 — 21:00 — время для прогулок. После 21:00 входные группы парка закрываются», — отмечается в материале.
Во время прогулок посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, во время прогулок нельзя сидеть на лавочках, в беседках и находится на спортивных площадках. Нельзя создавать скопления людей более трех человек, кроме случаев, когда гуляет семья.
Приходить в парк можно, учитывая график прогулок. При большом наплыве людей вход на территорию парка будет временно закрыт.
Узнать о загруженности парка можно в шапке профиля нашего Instagram, в закрепленных публикациях в Facebook и «Вконтакте», на сайте в разделе «Новости» и на ресурсе «Яндекс. Карты».
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