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В Москве отменили около семи тысяч штрафов из-за ошибки в пропуске 

РИА Новости и ещё 8 2 часа назад
Отменены 7 тысяч штрафов из-за ошибки в пропуске
Фото: РИА Новости
Почти 7 тысяч штрафов отменила Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) с 14 марта водителям, допустившим ошибку в указании номера авто, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
"Мы отменяем штрафы тем водителям, которые ошиблись в вводе номера автомобиля во время привязки его к пропуску и случайно набрали не ту цифру или букву. При этом действующий цифровой пропуск у них был. Мы отменили уже 6980 таких постановлений. Всегда проверяйте, правильно ли вы ввели все данные. Если ошиблись и получили штраф, то заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде", — цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.
В ведомстве напомнили, что подать заявление на отмену штрафа можно удаленно через mos.ru или avtokod.mos.ru.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Электронный пропуск , Максим Ликсутов , Mos.ru
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