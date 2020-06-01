Отменены 7 тысяч штрафов из-за ошибки в пропуске

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Почти 7 тысяч штрафов отменила Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) с 14 марта водителям, допустившим ошибку в указании номера авто, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Мы отменяем штрафы тем водителям, которые ошиблись в вводе номера автомобиля во время привязки его к пропуску и случайно набрали не ту цифру или букву. При этом действующий цифровой пропуск у них был. Мы отменили уже 6980 таких постановлений. Всегда проверяйте, правильно ли вы ввели все данные. Если ошиблись и получили штраф, то заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде", — цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

В ведомстве напомнили, что подать заявление на отмену штрафа можно удаленно через mos.ru или avtokod.mos.ru.

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