Московский транспорт продолжает работать в штатном режиме 

Транспорт столицы продолжает работать в штатном режиме, несмотря на сильные дожди, которые продлятся всю следующую неделю, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
"В Московском метрополитене все системы работают без изменений, движение поездов осуществляется по обычному графику. Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи также работают, регулярно проходят технический осмотр, водители соблюдают скоростной режим и учитывают погодные условия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты Мосгортранса круглосуточно следят за состоянием всех объектов инфраструктуры.
"В целом непогода не внесла изменений, все необходимые меры приняты, наблюдение за транспортной инфраструктурой усилено", — добавляется в сообщении.