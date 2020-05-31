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Московский транспорт продолжает работать в штатном режиме 

РИА Новости 1 час назад
Московский транспорт продолжает работать в штатном режиме
Фото: РИА Новости
Транспорт столицы продолжает работать в штатном режиме, несмотря на сильные дожди, которые продлятся всю следующую неделю, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
"В Московском метрополитене все системы работают без изменений, движение поездов осуществляется по обычному графику. Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи также работают, регулярно проходят технический осмотр, водители соблюдают скоростной режим и учитывают погодные условия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты Мосгортранса круглосуточно следят за состоянием всех объектов инфраструктуры.
"В целом непогода не внесла изменений, все необходимые меры приняты, наблюдение за транспортной инфраструктурой усилено", — добавляется в сообщении.
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