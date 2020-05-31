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Вирусолог объяснил, когда в Москве отменят масочный режим 

Вечерняя Москва и ещё 42 1 час назад
Вирусолог объяснил, когда в Москве отменят масочный режим
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Отдыхающим на пляже не обязательно носить защитные маски, но необходимо помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у вирусолога, в каких местах маски важны, и сколько еще россиянам придется в них проходить.
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Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн считает, что маски имеют смысл только в местах скопления людей.
— (Их нужно носить), там где вы не можете дистанцироваться. В транспорте, магазинах, где вы можно причинить людям ущерб и заразить их. Там, где народу много, нужно носить маску. Что касается пляжей, то разумный человек не пойдет на такой пляж. Хотя маски на пляже выглядят нелепо, но, если там скопление, лучше быть в маске. Да к тому же, сейчас люди сами испугаются поехать на пляж, — сказал он.
Отвечая на вопрос, сколько москвичам и жителям других регионов придется ходить в масках, Альтштейн обратил внимание на все еще высокий показатель заболеваемости COVID-19.
— Пока в июне я не думаю, что будет отменено. Зависит от того, как пойдет эпидемия. Если будет серьезный спад, до десятков людей в день, тогда можно будет отменять. С течением времени вирус будет слабеть, не вызовет такой патологии, и не будет так убивать людей. Тогда уже маски и не понадобятся, — заметил доктор медицинских наук.
Относительно эффективности защитных масок при профилактике коронавируса мнение специалистов расходится. Так, ранее в МЧС заявляли об их бесполезности. Однако Альтштейн призвал доверять специалистам, которые работают в Роспотребнадзоре и настоятельно просят соблюдать масочный режим.
— Конечно, маска не гарантирует на 100 процентов защиту. Но защиту маски дают. И вас защищает, и от вас. Все средства защиты, включая маску, имеют относительный характер, — добавил вирусолог.
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Новости Москвы , Другое , Анна Попова , МЧС , РАН , Роспотребнадзор
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