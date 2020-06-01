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В Москве открывается велопрокат 

Моя Москва.онлайн и ещё 17 3 часа назад
В Москве открывается велопрокат
Фото: Моя Москва.онлайн
Для поездки на велосипеде и электрическом самокате нужно будет иметь при себе цифровой пропуск.
В российской столице для всех желающих открывается прокат велосипедов и самокатов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Напомним, что с 10 апреля данная услуга была доступна только волонтерам и курьерам.
По словам руководителя столичного дептранса Максима Ликсутова, тарифы останутся такими же, как и в прошлом году.
Так, в распоряжении горожан будет более 2,6 тысячи электрических самокатов и порядка шести тысяч велосипедов на 629 станциях.
Стоит отметить, что для поездки на велосипеде и электрическом самокате, как и на любом другом транспорте, нужно иметь при себе цифровой пропуск.
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