В Москве открывается велопрокат 

Для поездки на велосипеде и электрическом самокате нужно будет иметь при себе цифровой пропуск.

российской столице для всех желающих открывается прокат велосипедов и самокатов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, что с 10 апреля данная услуга была доступна только волонтерам и курьерам.

По словам руководителя столичного дептранса Максима Ликсутова, тарифы останутся такими же, как и в прошлом году.

Так, в распоряжении горожан будет более 2,6 тысячи электрических самокатов и порядка шести тысяч велосипедов на 629 станциях.

Стоит отметить, что для поездки на велосипеде и электрическом самокате, как и на любом другом транспорте, нужно иметь при себе цифровой пропуск.