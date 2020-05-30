В центре Москвы провалился грунт

Сильные дожди стали причиной провала грунта в Дашковом переулке в центре Москвы . Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Провал грунта произошел из-за обильных дождей по адресу: Дашков переулок, дом 7. Под провалом расположен люк газовой службы", — сказал собеседник агентства.

В ночь на субботу ветер с проливным дождем повалили в Москве 50 деревьев, повреждены почти 20 машин. По предварительным данным, пострадавших нет.