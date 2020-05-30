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В центре Москвы из-за сильных дождей провалился грунт 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В центре Москвы провалился грунт
Фото: РИА Новости
Сильные дожди стали причиной провала грунта в Дашковом переулке в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Провал грунта произошел из-за обильных дождей по адресу: Дашков переулок, дом 7. Под провалом расположен люк газовой службы", — сказал собеседник агентства.
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В ночь на субботу ветер с проливным дождем повалили в Москве 50 деревьев, повреждены почти 20 машин. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее в пятницу ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об очень сильном дожде, который продлится до утра субботы. Также в МЧС предупредили о грозе и усилении ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.
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Новости Москвы , МЧС
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