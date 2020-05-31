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Москвичи смогут обжаловать штрафы за нарушение изоляции по видеосвязи в начале июня 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Москвичи смогут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции
Фото: РИА Новости
Жители Москвы смогут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн. Специальный видеосервис с доступом по закрытой ссылке для участников обсуждения жалобы планируется запустить на сайте мэра и правительства Москвы в первой половине июня, сообщил ТАСС в воскресенье начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
"Если москвич хочет принять личное участие в обжаловании штрафа за нарушение самоизоляции, привести в свою защиту доказательства, если случай сложный и требуются дополнительные разъяснения, ему будет предоставлена возможность обсудить свой случай с инспекторами по видеосвязи. Приезжать на очную встречу в управление не нужно: в удобной форме удаленного видеосервиса можно поучаствовать в рассмотрении своего административного дела, услышать всю информацию, представить свои документы, дополнительные бумаги, доказательства, справки.
Видеосервис для участия граждан в рассмотрении их жалоб на штрафы планируется запустить на mos.ru в первой половине июня", — сказал Данчиков.
Он подчеркнул, что рассмотрение подобных жалоб включает работу с персональными данными, которые должны быть верифицированы и защищены. Поэтому ссылка на видеоконференцию будет передана гражданину в личном кабинете на mos.ru. Жители Москвы заранее будут знать дату и время заседания по их вопросу и, нажав на закрытую от других пользователей сети ссылку, смогут подключиться к видеосвязи с уполномоченными должностными лицами, которые рассматривают его административное дело.
"В настоящее время специалисты проводят тестирование сервиса в различных вариантах, чтобы он работал бесперебойно, а люди могли понятно и интуитивно им воспользоваться", — сказал Данчиков.

Обжалование штрафа

Начальник Главконтроля уточнил, что москвичи могут подать обращение на обжалование штрафа за нарушение изоляции уже сейчас: форма заявки, в которой гражданин может заполнить свои данные и прикрепить подтверждающие документы, размещена на mos.ru.
"Когда у москвича есть безусловное подтверждение своей правоты, например, он был в больнице, ездил в поликлинику, он прикрепляет к заявлению справку или другой подтверждающий документ, а также инспекторы могут сами проверить этот факт. В таком случае очное участие в обсуждении или "видеообжалование" проводить смысла нет. Подтвердим и аннулируем такой штраф, такая практика в Москве уже реализована", — сказал Данчиков.
26 мая он сообщил, что власти Москвы планируют отменить 370 штрафов за нарушение самоизоляции пользователей приложения "Социальный мониторинг". Порядка 170 жалоб на штрафы были связаны с тем, что люди находились в КТ-центре, порядка 200 обращений по поводу штрафов были сделаны, так как люди были оштрафованы, находясь на лечении в стационаре.
Соблюдение режима изоляции в Москве контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг". Им обязаны пользоваться пациенты с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними. Все они подписывают согласие на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях или постановление главного санитарного врача, в котором дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в том числе в течение суток установить и начать использовать приложение "Социальный мониторинг".
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Новости Москвы , Самоизоляция , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС , Mos.ru
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