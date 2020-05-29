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ВДНХ откроется для прогулок и спорта с 1 июня 

ТАСС и ещё 7 2 часа назад
ВДНХ откроется с 1 июня
Фото: РИА Новости
Территория ВДНХ станет доступна для прогулок и самостоятельных занятий спортом с 1 июня, находиться на территории комплекса можно будет только при соблюдении социальной дистанции, перчаточного и масочного режима. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба выставки.
"ВДНХ открывается в прогулочном режиме с 1 июня. Заниматься спортом без ограничений на территории комплекса и парка "Останкино" возможно с 05:00 до 09:00, гулять по территории — с 09:00 до 21:00. Находиться на территории комплекса и парка "Останкино" возможно при условии выполнения введенных правил безопасности. Также рекомендуется ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания и иметь при себе документы, подтверждающие личность и место жительства", — говорится в сообщении.
За то время, что территория комплекса была закрыта для посещения, ее полностью подготовили к летнему сезону: частично обновили асфальтовое покрытие, высадили сотни тысяч цветов. Для посетителей будут работать вендинговые автоматы с напитками и закусками. В целях профилактики борьбы с коронавирусной инфекцией все поверхности регулярно обрабатываются антисептическими средствами, сделана специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, изменена навигация по территории. Туалеты будут дезинфицироваться каждый час, отмечает пресс-служба.
Сотрудники ВДНХ будут контролировать загруженность территории с помощью приложения "Помощник Москвы". При достижении загруженности 80% от норматива территория окрашивается в красный цвет на публичных ресурсах ("Яндекс. Карты", "Моя Москва", mos.ru). При снижении загруженности до 30% от норматива и менее территория "зеленеет", что говорит о доступности для посещений, поэтому горожанам рекомендуется перед прогулкой проверить этот статус, говорится в сообщении.
Уточняется, что музеи, павильоны, спортивные площадки и другие объекты выставочного комплекса будут открыты позже по решению органов власти. Сейчас они работают в режиме онлайн. Территория ЭКСПО с буферной зоной (павильон №75 и вся прилегающая к нему территория, включая два КПП — "Север-2", "Север-3") функционирует в особом режиме обсервации. Для посетителей предприняты все необходимые меры для безопасного пребывания на территории ВДНХ.
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