Москва вошла в топ-10 экосистем для стартапов 

Российская столица вошла в десятку самых развитых в мире экосистем для стартапов. Рейтинг Startup Ecosystem составил исследовательский центр StartupBlink.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития Москвы. По её данным, на этот раз российская столица заняла в нём девятое место. Первые места в списке занимают Сан-Франциско Нью-Йорк и Лондон.

Москва укрепила позиции в списке самых развитых в мире экосистем для стартапов, поднявшись с 10 на 9 место в рейтинге Startup Ecosystem, — говорится в сообщении.

По словам главы департамента Кирилла Пуртова, одним из приоритетных направлений города является развитие инноваций. Среди европейских городов, включённых в рейтинг, Москва занимает третье место, уступая Лондону и Берлину, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что инвесторам в 2020 году стоит вкладывать в технологии, которые будут развиваться по общепринятому консенсусу, считает основатель IT-компании XCritical и международного IT-колледжа DevEducation Яков Лившиц. По его словам, сейчас лучше отказаться от инвестиций в рискованные стартапы.