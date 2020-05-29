Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва вошла в топ-10 экосистем для стартапов 

News.ru и ещё 5 2 часа назад
Москва вошла в топ-10 экосистем для стартапов
Фото: Pixabay
Российская столица вошла в десятку самых развитых в мире экосистем для стартапов. Рейтинг Startup Ecosystem составил исследовательский центр StartupBlink.
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития Москвы. По её данным, на этот раз российская столица заняла в нём девятое место. Первые места в списке занимают Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон.
Москва укрепила позиции в списке самых развитых в мире экосистем для стартапов, поднявшись с 10 на 9 место в рейтинге Startup Ecosystem, — говорится в сообщении.
По словам главы департамента Кирилла Пуртова, одним из приоритетных направлений города является развитие инноваций. Среди европейских городов, включённых в рейтинг, Москва занимает третье место, уступая Лондону и Берлину, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал о том, что инвесторам в 2020 году стоит вкладывать в технологии, которые будут развиваться по общепринятому консенсусу, считает основатель IT-компании XCritical и международного IT-колледжа DevEducation Яков Лившиц. По его словам, сейчас лучше отказаться от инвестиций в рискованные стартапы.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
News.ru: последние новости
Власти Москвы разрешили передвигаться без масок на личном транспорте Власти Москвы разрешили передвигаться без масок на личном транспорте На ВДНХ будут пускать ограниченное число посетителей На ВДНХ будут пускать ограниченное число посетителей В торговых центрах Москвы ограничат число посетителей В торговых центрах Москвы ограничат число посетителей
Комментарии 1
Новости Москвы , РИА Новости , Нью-Йорк , Сан-Франциско
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение