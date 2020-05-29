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В Москве с 1 июня откроются торговые центры 

Алиса Селезнёва и ещё 13 2 часа назад
В Москве с 1 июня откроются торговые центры
Фото: ТАСС
Власти Москвы объявили об открытии с 1 июня торговых центров. Об этом пишет газета «Известия».
При этом, по данным издания, ТЦ будут работать в ограниченном режиме, закрытыми останутся фудкорты, спортзалы и детские зоны.
Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничительных мер в столице с 1 июня.
Он отметил, что с начала лета москвичам в тестовом режиме разрешат прогулки, при условии соблюдения масочного режима, а также будут открыты непродовольственные магазины, парки и автосалоны.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , газета "Известия"
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