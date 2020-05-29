В Москве с 1 июня откроются торговые центры 

Власти Москвы объявили об открытии с 1 июня торговых центров. Об этом пишет газета «Известия».

При этом, по данным издания, ТЦ будут работать в ограниченном режиме, закрытыми останутся фудкорты, спортзалы и детские зоны.

Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничительных мер в столице с 1 июня.

Он отметил, что с начала лета москвичам в тестовом режиме разрешат прогулки, при условии соблюдения масочного режима, а также будут открыты непродовольственные магазины, парки и автосалоны.