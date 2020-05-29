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Мечети Москвы начнут открывать с 1 июня 

Москва24 и ещё 1 3 часа назад
Мечети начнут открывать с 1 июня
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что с 1 июня в столице начнут открывать мечети. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы с 1 июня тоже планируем потихонечку московские мечети открывать, опять же, соблюдая все рекомендации, которые поступали от Роспотребнадзора", — заявил священнослужитель. Аляутдинов отметил, что рекомендации он уже получил.
В тексте документа от Роспотребнадзора описывается порядок работы религиозных учреждений для совершения богослужений.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ослаблении ограничений, введенных в столице из-за коронавируса. С понедельника откроются непродовольственные магазины, автосалоны, в полной мере заработает велопрокат.
Кроме того, москвичам разрешат выходить на прогулки. Краткосрочные выходы из дома необходимо совершать в соответствии со специальным графиком, для разных домов.
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Новости Москвы , Ильдар Аляутдинов , Сергей Собянин , Роспотребнадзор
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