Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в столице могут ослабить ограничения через две недели, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, а количество заболевших коронавирусом не будет расти.

По её словам, режим прогулок в Москве «на первый взгляд может показаться сложным и странным».

«Я понимаю, что вывешивание графика прогулок каждого индивидуального дома может показаться мудрённым… А что будет если истовковавшиеся по гулянию москвичи одновременно все выйдут. Конечно мы очень опасаемся этой ситуации», — сказала она.

Ракова отметила, что ни в коем случае нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Поэтому мы просим ещё немножечко набраться терпения, посмотреть как этот режим будет действовать в течение двух недель. И если мы не увидим просто новых заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать последующие меры по ослаблению режима», — заявил вице-мэр.

Она отметила, что в «данном случае лучше действовать медленно, постепенно, но верно идти в сторону открытия города, нежели откатываться назад», как это было в некоторых других странах.