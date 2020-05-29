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Власти Москвы назвали условие для послабления ограничений 

RT на русском 26 минут назад
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в столице могут ослабить ограничения через две недели, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, а количество заболевших коронавирусом не будет расти.
По её словам, режим прогулок в Москве «на первый взгляд может показаться сложным и странным».
«Я понимаю, что вывешивание графика прогулок каждого индивидуального дома может показаться мудрённым… А что будет если истовковавшиеся по гулянию москвичи одновременно все выйдут. Конечно мы очень опасаемся этой ситуации», — сказала она.
Ракова отметила, что ни в коем случае нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации.
«Поэтому мы просим ещё немножечко набраться терпения, посмотреть как этот режим будет действовать в течение двух недель. И если мы не увидим просто новых заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать последующие меры по ослаблению режима», — заявил вице-мэр.
Она отметила, что в «данном случае лучше действовать медленно, постепенно, но верно идти в сторону открытия города, нежели откатываться назад», как это было в некоторых других странах.
С 1 июня в Москве разрешат совершать прогулки по определённым правилам. Столичные власти сообщали, для каждого дома на mos.ru, интернет-портале «Яндекс» и в мобильных приложениях будет опубликован график «прогулочных дней».
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Новости Москвы , Видео , Анастасия Ракова , Яндекс , Правительство Москвы , Mos.ru
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