Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова обозначила возможное начало снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости. Столичная чиновница отметила, что принятие решения зависит от эпидемиологической ситуации в городе.
По словам Раковой, послабления карантинных мер могут быть приняты в Москве уже через две недели, если ситуация с распространением коронавируса в столице не ухудшится.
Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничительных мер в столице с 1 июня. По словам градоначальника, с начала лета москвичам в тестовом режиме разрешат прогуливаться по улицам, если только они будут носить маски и перчатки. Также открыться позволят непродовольственным магазинам, паркам и автосалонам. Запрет на работу сохранится для торговых центров, парикмахерских, фитнес-центров.