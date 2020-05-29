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Названы сроки карантинных послаблений в Москве 

Павел Тиунов 39 минут назад
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова обозначила возможное начало снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости. Столичная чиновница отметила, что принятие решения зависит от эпидемиологической ситуации в городе.
По словам Раковой, послабления карантинных мер могут быть приняты в Москве уже через две недели, если ситуация с распространением коронавируса в столице не ухудшится.
Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничительных мер в столице с 1 июня. По словам градоначальника, с начала лета москвичам в тестовом режиме разрешат прогуливаться по улицам, если только они будут носить маски и перчатки. Также открыться позволят непродовольственным магазинам, паркам и автосалонам. Запрет на работу сохранится для торговых центров, парикмахерских, фитнес-центров.
Новости Москвы , Видео , Анастасия Ракова , Сергей Собянин , РИА Новости
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