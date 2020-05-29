Пригородные поезда и платформы готовят к летнему сезону. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До 10 июня в электричках проверят исправность механизмов управления поездом, в том числе систем вентиляции и кондиционирования. На платформах отремонтируют покрытие, бордюры и ограждения, а также обновят напольную навигацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо этого, на пригородных платформах и в электричках ежедневно проходит дезинфекция. Такие меры необходимы, чтобы сберечь здоровье пассажиров общественного транспорта. Сотрудники ЦППК обрабатывают все поверхности, к которым прикасаются люди, в том числе ручки дверей, поручни, багажные полки, крепления для велосипедов, столики. Во всех вагонах работает система обеззараживания воздуха. Составы дезинфицируют при помощи холодного пара, который позволяет уничтожить почти все микробы и вирусы.