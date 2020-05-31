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Еще 2595 человек с коронавирусом выявили в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 20 51 минуту назад
Еще 2595 человек с коронавирусом выявили в Москве
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
За день в столице коронавирус подтвердили у 2595 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19 в Москве.
В городе за указанный период было зафиксировано 69 летальных исходов, полностью выздоровели 1855 пациентов.
Общее количество выявленных в Москве случаев коронавируса с начала пандемии составило 180 791. Выздоровели 80 179 человек, 2477 скончались.
В штабе напомнили, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у пациента заболевания. Все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, при выписке получают соответствующие рекомендации.
Ранее в субботу 30 мая, в городе было выявлено 2367 случаев COVID-19.
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Новости Москвы , Общество
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