Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве 

Обрушившаяся сегодня на столицу непогода уже отразилась на дорожной ситуации: на улице Народного Ополчения из-за сильного дождя затопило автомобильный тоннель. На опубликованной Telegram-каналом «Подъём» записи видно, как мощные потоки воды подтопили проезжую часть, значительно затруднив движение транспорта.

По утверждению синоптиков, за три часа в Москве выпало примерно 40% месячной нормы осадков. Из-за снижения видимости на дорогах столичным автовладельцам настоятельно рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях.