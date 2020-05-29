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Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве 

Алевтина Жаркова 37 минут назад
Обрушившаяся сегодня на столицу непогода уже отразилась на дорожной ситуации: на улице Народного Ополчения из-за сильного дождя затопило автомобильный тоннель. На опубликованной Telegram-каналом «Подъём» записи видно, как мощные потоки воды подтопили проезжую часть, значительно затруднив движение транспорта.
По утверждению синоптиков, за три часа в Москве выпало примерно 40% месячной нормы осадков. Из-за снижения видимости на дорогах столичным автовладельцам настоятельно рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях.
Новости Москвы , Видео , Общество , Погода
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