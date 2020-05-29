Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Началось строительство участка метро в аэропорт Внуково 

Москва24 и ещё 5 48 минут назад
Началось строительство участка метро в аэропорт Внуково
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На участке Калининско-Солнцевской линии метро между станциями "Рассказовка" и "Внуково" начались строительные работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он напомнил, что на новом участке возведут две станции мелкого заложения — "Пыхтино" и "Внуково". Сейчас производится вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства будущих станций и притоннельных сооружений.
"На станции "Пыхтино" ведется строительство монтажно-щитовой камеры для запуска тоннелепроходческих комплексов в сторону станции "Рассказовка", — отметил Бочкарев.
В районе поселения Внуковского планируется создать еще одну монтажно-щитовую камеру для старта ТПМК в сторону "Внуково".
Особенностью нового участка станет метромост над рекой Ликова протяженностью 460 метров. Подготовительные работы по его сооружению уже начались.
Ранее сообщалось о планах построить вертолетную площадку для аэротакси рядом со станцией метро "Прокшино". Она станет первой вертолетной площадкой для аэротакси на территории Новомосковского округа.
Кроме того, вертолетная площадка будет иметь хорошую транспортную доступность. К ней можно будет напрямую подъехать с трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, а также со строящейся магистрали Мамыри — Пенино — Шарапово.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Москва24: последние новости
Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды Салоны красоты в Москве попросили назвать дату возможного продолжения работы Салоны красоты в Москве попросили назвать дату возможного продолжения работы Открытого доступа на Красную площадь в день проведения парада Победы не будет Открытого доступа на Красную площадь в день проведения парада Победы не будет
Комментарии 1
Новости Москвы , Катастрофы , Андрей Бочкарев , Международный аэропорт Внуково
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Видео
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение