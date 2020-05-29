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Нежилое здание XIX века в Басманном районе капитально отремонтируют 

Агентство «Москва» 1 час назад
Нежилое здание XIX века в Басманном районе отремонтируют
Фото: РИА Новости
Согласован проект капитального ремонта административных помещений в здании, построенном в конце XIX века по проекту архитектора Константина Буссе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт помещений административного здания» по адресу: Мясницкий проезд, д. 2/1, Басманный район, Центральный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
Как уточняется, запланирован демонтаж старых внутренних перегородок и устройство новых, замена дверей и частично окон. Предусмотрено утепление и замена верхнего слоя покрытия кровли над всем зданием, замена и устройство зонтов над вентиляционными шахтами из оцинкованной стали. На фасадах обновят штукатурный слой, восстановят лепнину обрамления оконных проемов, карнизов и поясков, также будут разобраны ранее заложенные оконные проемы.
«Проектной документацией на первом этаже здания предусмотрено размещение двух многофункциональных зон, где смогут проходить встречи и переговоры с подрядчиками. На втором и третьем этажах будут размещены рабочие кабинеты, переговорные, зоны отдыха и приема пищи для сотрудников, а также тренажерный зал с раздевалкой и душевыми», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
Добавляется, что в рамках обновления инженерно-технического обеспечения будут полностью заменены системы электроснабжения, хозяйственно-питьевого и внутреннего пожаротушения, канализации, отопления и кондиционирования. Помимо этого, будет обновлена система противодымной вентиляции по существующей схеме.
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Новости Москвы , Валерий Леонов
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