Нежилое здание XIX века в Басманном районе отремонтируют

Согласован проект капитального ремонта административных помещений в здании, построенном в конце XIX века по проекту архитектора Константина Буссе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт помещений административного здания» по адресу: Мясницкий проезд, д. 2/1, Басманный район, Центральный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

Как уточняется, запланирован демонтаж старых внутренних перегородок и устройство новых, замена дверей и частично окон. Предусмотрено утепление и замена верхнего слоя покрытия кровли над всем зданием, замена и устройство зонтов над вентиляционными шахтами из оцинкованной стали. На фасадах обновят штукатурный слой, восстановят лепнину обрамления оконных проемов, карнизов и поясков, также будут разобраны ранее заложенные оконные проемы.

«Проектной документацией на первом этаже здания предусмотрено размещение двух многофункциональных зон, где смогут проходить встречи и переговоры с подрядчиками. На втором и третьем этажах будут размещены рабочие кабинеты, переговорные, зоны отдыха и приема пищи для сотрудников, а также тренажерный зал с раздевалкой и душевыми», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Добавляется, что в рамках обновления инженерно-технического обеспечения будут полностью заменены системы электроснабжения, хозяйственно-питьевого и внутреннего пожаротушения, канализации, отопления и кондиционирования. Помимо этого, будет обновлена система противодымной вентиляции по существующей схеме.