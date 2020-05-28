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Расписание прогулок для москвичей появилось в «Яндекс. Картах» 

Москва24 и ещё 4 37 минут назад
Расписание прогулок появилось в «Яндекс. Картах»
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сервис с расписанием прогулок для жителей Москве появился в "Яндекс. Картах". Об этом проинформировал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
"На "Яндекс. Картах" появилось расписание прогулок для жителей Москвы: после ввода адреса или при нажатии на дом на карте показывается информация о времени, датах и днях недели для прогулок для жителей этого дома", — пояснил Немерюк в интервью ТАСС.
С 1 июня в Москве будут открыты городские парки и зеленые зоны.
Известно, что выходить на прогулку с понедельника имеют право все жители столицы, в том числе люди старше 65 лет. Пропуск при этом оформлять не требуется.
Пешие прогулки будут возможны с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной день.
Ранее расписание прогулок для москвичей появилось на mos.ru. Чтобы узнать, в какие дни разрешены прогулки, с помощью специального сервиса нужно выбрать дом на карте или ввести адрес в поисковую строку.
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Новости Москвы , Алексей Немерюк , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС , Mos.ru
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