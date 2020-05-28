Власти Москвы расстроили жителей столицы 

Свободного доступа на Красную площадь в день проведения Парада Победы 24 июня не будет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин напомнил, что в день Парада Победы вход на Красную площадь всегда осуществлялась по пригласительным билетам, а в этом году «ситуация более сложная».

«Конечно, свободного доступа там не будет», — приводит ТАСС слова мэра столицы.