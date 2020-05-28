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Власти Москвы расстроили жителей столицы 

Вероника Полынина и ещё 12 7 минут назад
Власти Москвы расстроили жителей столицы
Фото: РИА Новости
Свободного доступа на Красную площадь в день проведения Парада Победы 24 июня не будет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Собянин напомнил, что в день Парада Победы вход на Красную площадь всегда осуществлялась по пригласительным билетам, а в этом году «ситуация более сложная».
«Конечно, свободного доступа там не будет», — приводит ТАСС слова мэра столицы.
Собянин отметил, что власти Москвы готовятся к проведению парада совместно с министерством обороны.
Еще одного президента позвали на Парад в Москве
Как сообщал «Рамблер», 26 мая президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению торжественного парада в честь 75-летия Победы, который был перенесен из-за коронавируса. Мероприятие состоится 24 июня в день проведения «парада победителей» в 1945 году.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Владимир Путин , Министерство обороны , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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