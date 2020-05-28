Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин объяснил ужесточение масочного режима в Москве 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Собянин объяснил ужесточение масочного режима
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил ужесточение масочного режима в столице. В эфире телеканала «Россия 24» он назвал ношение масок во время прогулок необходимой мерой, так как люди будут неизбежно сталкиваться лицом к лицу, передает в четверг, 28 мая, принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
«Представьте себе: во дворе встретились несколько мамаш с детьми, вот они встанут в кружок и начнут обмениваться новостями. Не так, как мы стоим — на расстоянии 2 метров, а вплотную, и без масок», — объяснил мэр, заверив, что такие ситуации не приведут ни к чему хорошему.
Ранее Собянин заявил, что режим ограничений, введенный в Москве из-за распространения коронавируса, сохранится до появления вакцины. Он напомнил, что ежедневно выявляется 2-3 тысячи новых случаев заражения, поэтому «любое забегание вперед может привести к откату».
Обнародована карта для прогулок в Москве
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 14 июня. Кроме того, с 1 июня маски и перчатки необходимо носить не только в магазинах и общественном транспорте, но и на улице. Также на сайте mos.ru в виде интерактивной карты 29 мая появится расписание прогулок для москвичей.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Последние новости
Собянин сохранит режим ограничений в Москве до появления вакцины от коронавируса Собянин сохранит режим ограничений в Москве до появления вакцины от коронавируса Объяснена польза коронавируса для будущего российской экономики Объяснена польза коронавируса для будущего российской экономики Россиянам раскрыли секреты воспитания детей на самоизоляции Россиянам раскрыли секреты воспитания детей на самоизоляции
Комментарии 20
Новости Москвы , Григорий Березкин , Сергей Собянин , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
У Кадырова заметили катетер
У Кадырова заметили катетер
Лоза ответил Кикабидзе
Лоза ответил Кикабидзе
Китай оценил заявления Лаврова по Гонконгу
Китай оценил заявления Лаврова по Гонконгу
Видео
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение