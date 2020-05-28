Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил ужесточение масочного режима в столице. В эфире телеканала «Россия 24» он назвал ношение масок во время прогулок необходимой мерой, так как люди будут неизбежно сталкиваться лицом к лицу, передает в четверг, 28 мая, принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Представьте себе: во дворе встретились несколько мамаш с детьми, вот они встанут в кружок и начнут обмениваться новостями. Не так, как мы стоим — на расстоянии 2 метров, а вплотную, и без масок», — объяснил мэр, заверив, что такие ситуации не приведут ни к чему хорошему.

Ранее Собянин заявил, что режим ограничений, введенный в Москве из-за распространения коронавируса, сохранится до появления вакцины. Он напомнил, что ежедневно выявляется 2-3 тысячи новых случаев заражения, поэтому «любое забегание вперед может привести к откату».

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 14 июня. Кроме того, с 1 июня маски и перчатки необходимо носить не только в магазинах и общественном транспорте, но и на улице. Также на сайте mos.ru в виде интерактивной карты 29 мая появится расписание прогулок для москвичей.