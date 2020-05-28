Собянин предложил регионам подумать над расширением списка причин смерти от COVID 

Методика подсчета смертности от COVID-19 в Москве не только соответствует рекомендациям ВОЗ , но и учитывает ещё ряд причин, которые могли привести к летальному исходу у заболевших коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Собянина, правила учета смертности в Москве «еще более жесткие», чем в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«К основной причине смерти мы еще добавляем причины, которые привели к смерти, спровоцировали смерть, и сопутствующие COVID. И мы предлагаем, может быть, и всем надо подумать, чтобы расширить этот список, не ограничиваться только COVID как основной причиной"», — приводит РИА «Новости» слова градоначальника.

Он отметил, что в новых рекомендациях Минздрава России эта позиция уже четко обозначена.

По словам Собянина, летальность среди заболевших коронавирусом в Москве все равно остается меньше, чем в других городах и странах, пострадавших от пандемии.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявили, что летальность от COVID-19 в Москве в апреле составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным, так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии).