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Собянин предложил регионам подумать над расширением списка причин смерти от COVID 

Вероника Полынина 2 часа назад
Собянин предложил регионам подумать над расширением списка причин смерти от COVID
Фото: РИА Новости
Методика подсчета смертности от COVID-19 в Москве не только соответствует рекомендациям ВОЗ, но и учитывает ещё ряд причин, которые могли привести к летальному исходу у заболевших коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Собянина, правила учета смертности в Москве «еще более жесткие», чем в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«К основной причине смерти мы еще добавляем причины, которые привели к смерти, спровоцировали смерть, и сопутствующие COVID. И мы предлагаем, может быть, и всем надо подумать, чтобы расширить этот список, не ограничиваться только COVID как основной причиной"», — приводит РИА «Новости» слова градоначальника.
Он отметил, что в новых рекомендациях Минздрава России эта позиция уже четко обозначена.
По словам Собянина, летальность среди заболевших коронавирусом в Москве все равно остается меньше, чем в других городах и странах, пострадавших от пандемии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявили, что летальность от COVID-19 в Москве в апреле составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным, так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии).
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Минздрав РФ , ВОЗ , РИА Новости
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