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Обнародована карта для прогулок в Москве 

Lenta.ru 29 минут назад
Обнародована карта для прогулок в Москве
Фото: РИА Новости
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять. График начнет действовать с 1 июня, когда горожанам разрешат прогулки.
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Для того, чтобы узнать график, необходимо ввести в поисковую строку адрес своего дома. На карте отобразится круг, в пределах которого гражданин может свободно гулять, соблюдая ряд правил.
На момент публикации новости карта функционировала, однако вскоре перестала работать — теперь после введения адреса дома в поисковую строку график не отображается.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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