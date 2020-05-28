Обнародована карта для прогулок в Москве 

Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять. График начнет действовать с 1 июня, когда горожанам разрешат прогулки.

Для того, чтобы узнать график, необходимо ввести в поисковую строку адрес своего дома. На карте отобразится круг, в пределах которого гражданин может свободно гулять, соблюдая ряд правил.

На момент публикации новости карта функционировала, однако вскоре перестала работать — теперь после введения адреса дома в поисковую строку график не отображается.