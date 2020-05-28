Собянин назвал условие полной отмены ограничений в Москве 

Ограничительные меры в Москве будут сохраняться до появления вакцины. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго — до того, как мы вакцину не получим», — приводит слова Собянина ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», в Москве до 14 июня действует режим самоизоляции, для поездок по городу требуются электронные пропуска.

С 1 июня в столице снимут ряд ограничений: откроются непродуктовые магазины, заработает часть сферы услуг. При этом в городе будет ужесточен масочно-перчаточный режим. Если раньше маски были обязательным условием посещения общественных мест, то теперь их необходимо носить и на улице.