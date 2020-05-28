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Собянин назвал условие полной отмены ограничений в Москве 

Вероника Полынина 50 минут назад
Ограничительные меры в Москве будут сохраняться до появления вакцины. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго — до того, как мы вакцину не получим», — приводит слова Собянина ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», в Москве до 14 июня действует режим самоизоляции, для поездок по городу требуются электронные пропуска.
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С 1 июня в столице снимут ряд ограничений: откроются непродуктовые магазины, заработает часть сферы услуг. При этом в городе будет ужесточен масочно-перчаточный режим. Если раньше маски были обязательным условием посещения общественных мест, то теперь их необходимо носить и на улице.
Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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