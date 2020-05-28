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Собянин признался в желании открыть парикмахерские 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 41 минуту назад
Собянин признался в желании открыть парикмахерские
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о желании открыть в городе парикмахерские и фитнес-центры, однако пока это делать рано, так как сохраняется ежедневный прирост выявленных случаев коронавируса.
«И фитнес-центры, и парикмахерские, и салоны красоты тоже хочется открыть. Но я напоминаю, что мы каждый день выявляем около 2 тыс., а то и 3 тыс. вновь заболевших. Несмотря на снижении госпитализации, она все равно составляет сотни людей, это не просто сотни заболевших людей, а тяжелобольных», — приводит РИА «Новости» слова Собянина в интервью телеканалу «Россия 24».
Мэр предупредил, что пока не надо забегать вперед, так как это может привести к откату.
Напомним, в Москве приступили ко второму этапу снятия ограничений. Газета ВЗГЛЯД разъясняла, какие ограничения будут сняты в столице с 1 июня.
Однако парикмахерские и другие закрытые из-за распространения коронавируса предприятия откроют, если жители столицы будут соблюдать действующие ограничения.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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