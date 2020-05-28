Москвичам объяснили, как ездить в магазин после 1 июня

Для поездок в непродовольственные магазины жители Москвы должны будут оформить пропуск категории «по иным целям», которые можно получить два раза в неделю, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы , руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

В рамках шаговой доступности для посещения непродовольственного магазина никаких документов не требуется, рассказал Немерюк в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Если вы пользуетесь общественным транспортом, то мы с вами помним, что у нас режим самоизоляции действует до 14 июня, и те, кто находятся на самоизоляции, не работают и не получают рабочие пропуска, в любом случае будут пользоваться двукратным разовым пропуском, в том числе и для посещения непродовольственных магазинов», — добавил он.

По его словам, после ослабления ограничений с 1 июня в столице будут действовать санкции за нарушение масочного режима, однако новые штрафы не предусмотрены.

«Любые прогулки можно совершать исключительно в масках. Соответственно, за это уже предусмотрено статья, которая используется и в настоящее время, но и собственно режим самоизоляции и его нарушение тоже имеют свою статью в КоАП, поэтому здесь каких-либо новых дополнительных штрафов не планируется вводить», — отметил Немерюк.

Также он уточнил, что только сотрудники полиции могут останавливать москвичей для проверки пропусков и выписывания штрафов. Они будут проверять, насколько законно человек совершает прогулку.

В среду вечером мэр Москвы объявил о втором этапе смягчения ограничений, который вступит в силу 1 июня — в частности, на две недели разрешат «прогулочный режим».

Также откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров — от небольших торговых точек до гипермаркетов. По указу мэра, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно.