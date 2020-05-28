Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы объяснили, как ездить в магазин после 1 июня 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 52 минуты назад
Москвичам объяснили, как ездить в магазин после 1 июня
Фото: РИА Новости
Для поездок в непродовольственные магазины жители Москвы должны будут оформить пропуск категории «по иным целям», которые можно получить два раза в неделю, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В рамках шаговой доступности для посещения непродовольственного магазина никаких документов не требуется, рассказал Немерюк в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
«Если вы пользуетесь общественным транспортом, то мы с вами помним, что у нас режим самоизоляции действует до 14 июня, и те, кто находятся на самоизоляции, не работают и не получают рабочие пропуска, в любом случае будут пользоваться двукратным разовым пропуском, в том числе и для посещения непродовольственных магазинов», — добавил он.
По его словам, после ослабления ограничений с 1 июня в столице будут действовать санкции за нарушение масочного режима, однако новые штрафы не предусмотрены.
«Любые прогулки можно совершать исключительно в масках. Соответственно, за это уже предусмотрено статья, которая используется и в настоящее время, но и собственно режим самоизоляции и его нарушение тоже имеют свою статью в КоАП, поэтому здесь каких-либо новых дополнительных штрафов не планируется вводить», — отметил Немерюк.
Также он уточнил, что только сотрудники полиции могут останавливать москвичей для проверки пропусков и выписывания штрафов. Они будут проверять, насколько законно человек совершает прогулку.
В среду вечером мэр Москвы объявил о втором этапе смягчения ограничений, который вступит в силу 1 июня — в частности, на две недели разрешат «прогулочный режим».
Также откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров — от небольших торговых точек до гипермаркетов. По указу мэра, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно.
Ранее Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам прогулки по графику.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Всем москвичам дали возможность с 27 мая бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу Всем москвичам дали возможность с 27 мая бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу Борис Джонсон поддержал международное расследование происхождения коронавируса Борис Джонсон поддержал международное расследование происхождения коронавируса Московские власти отказались открывать парикмахерские и театры Московские власти отказались открывать парикмахерские и театры
Комментарии 23
Новости Москвы , Алексей Немерюк , Владимир Путин , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичей предупредили о грозе с градом 29 мая
Москвичей предупредили о грозе с градом 29 мая
Меркель поставила условие снятия санкций с России
Меркель поставила условие снятия санкций с России
Эксперт объяснил жест Путина с ручкой
Эксперт объяснил жест Путина с ручкой
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Видео
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение