Москвичам объяснили, как ездить в магазин после 1 июня 

Для поездок в непродовольственные магазины москвичам нужно будет оформить пропуск категории «по иным целям», его можно получить два раза в неделю. Об этом рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире программы «Время покажет».
Если непродовольственный магазин находится в шаговой доступности, оформлять пропуск не требуется.
Немерюк также напомнил, что с 1 июня любые прогулки можно совершать только в масках. За нарушение масочного режима будут взиматься штрафы, размеры которых были установлены ранее.
Чиновник отметил, что право останавливать людей для проверки пропусков имеют только сотрудники полиции.
Как сообщал «Рамблер», накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничительных мер. Так, 1 июня откроются непродовольственные магазины и заработает часть сферы услуг. Также москвичам в тестовом режиме будут разрешены прогулки. Выход из дома будет лимитирован графиком по месту жительства.