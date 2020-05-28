Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам объяснили, как ездить в магазин после 1 июня 

Вероника Полынина и ещё 4 14 минут назад
Для поездок в непродовольственные магазины москвичам нужно будет оформить пропуск категории «по иным целям», его можно получить два раза в неделю. Об этом рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире программы «Время покажет».
Если непродовольственный магазин находится в шаговой доступности, оформлять пропуск не требуется.
Немерюк также напомнил, что с 1 июня любые прогулки можно совершать только в масках. За нарушение масочного режима будут взиматься штрафы, размеры которых были установлены ранее.
Чиновник отметил, что право останавливать людей для проверки пропусков имеют только сотрудники полиции.
Как сообщал «Рамблер», накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничительных мер. Так, 1 июня откроются непродовольственные магазины и заработает часть сферы услуг. Также москвичам в тестовом режиме будут разрешены прогулки. Выход из дома будет лимитирован графиком по месту жительства.
Комментарии 80
Новости Москвы , Видео , Алексей Немерюк , Сергей Собянин , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самоходный миномет «Горец» прошел заводские испытания
Самоходный миномет «Горец» прошел заводские испытания
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы
Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Видео
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение