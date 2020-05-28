Москвичам объяснили, как ездить в магазин после 1 июня 

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Для поездок в непродовольственные магазины москвичам нужно будет оформить пропуск категории «по иным целям», его можно получить два раза в неделю. Об этом рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы , руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире программы «Время покажет».

Если непродовольственный магазин находится в шаговой доступности, оформлять пропуск не требуется.

Немерюк также напомнил, что с 1 июня любые прогулки можно совершать только в масках. За нарушение масочного режима будут взиматься штрафы, размеры которых были установлены ранее.

Чиновник отметил, что право останавливать людей для проверки пропусков имеют только сотрудники полиции.