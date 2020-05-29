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Погода в Москве: жителям сообщили о надвигающейся грозе с градом 

Вечерняя Москва и ещё 14 1 час назад
Москвичам сообщили о надвигающейся грозе с градом
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Столичных жителей предупредили о приближающейся грозе с градом. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.
— С 21:30 29 мая до 03:00 30 мая местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 12-17 метров в секунду, град, — отметили в ведомстве.
Как уточняется, неблагоприятные погодные явления могут спровоцировать ухудшение ситуации на дорогах. Чтобы избежать аварий, важно соблюдать дистанцию и не превышать скорость.
Также спасатели призвали горожан избегать нахождения возле водоемов, не купаться и не рыбачить. Автомобилистам рекомендовали не парковать машину вблизи слабо укрепленных конструкций и деревьев, а пешеходов — обходить рекламные щиты и другие подобные конструкции, передает Интерфакс.
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Новости Москвы , Погода , Интерфакс
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