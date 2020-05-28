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Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» откроют для посетителей с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба сада.

«С 1 июня 2020 года Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» планируют открыть для посещения — в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции и указом мэра Москвы. Перед открытием в саду пройдет генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Антисептики установлены при входе в сад и в помещения, внутри закрытых помещений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в «Аптекарском огороде» настоящее весеннее цветение.