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«Аптекарский огород» откроют для посетителей с 1 июня 

Москва меняется и ещё 4 6 часов назад
«Аптекарский огород» откроют для посетителей
Фото: Москва меняется
Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» откроют для посетителей с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба сада.
«С 1 июня 2020 года Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» планируют открыть для посещения — в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции и указом мэра Москвы. Перед открытием в саду пройдет генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Антисептики установлены при входе в сад и в помещения, внутри закрытых помещений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в «Аптекарском огороде» настоящее весеннее цветение.
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Новости Москвы , МГУ , Роспотребнадзор
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