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В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
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59 минут назад
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РИА Новости
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В
Москве
за последние сутки скончалиь еще 76 пациентов с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает оперштаб.
Таким образом, общее число умерших от осложнений, вызванных COVID-19, составляет 2 330.
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