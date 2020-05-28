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Мэрия Москвы раскрыла смертность от COVID-19 в апреле 

Lenta.ru и ещё 42 50 минут назад
В Москве в апреле текущего года от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 636 человек, в процентном соотношении смертность от коронавируса в столице за данный период составила от 1,4 до 2,8 процента. Соответствующую статистику раскрыл департамент здравоохранения.
В ведомстве объяснили, что нижняя планка в 1,4 процента формируется, если учитывать только случаи, где коронавирус был основной причиной смерти, а 2,8 процента — если учитывать всех умерших с подтвержденным коронавирусом. «Это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10 процентов) и Лондон (23 процента)», — заявили в мэрии.
В депздраве подчеркнули, что отнесли к смертности от COVID-19 те случаи, когда выявляли коронавирус как основную причину смерти по итогам вскрытия, а также «спорные сомнительные случаи». Также в ведомстве насчитали 756 человек, которые умерли в апреле от других причин, но имели при этом положительный тест на коронавирус.
По последним данным, в России за все время пандемии коронавируса выявлено свыше 379 тысяч случаев заражения, в том числе 173,4 тысячи случаев в Москве. Более 71 тысячи инфицированных в столице выздоровели, умерли 2,2 тысячи. Активными носителями остаются почти 100 тысяч человек. Федеральные власти считают, что Москва готова к первому и второму снятию ограничений, введенных из-за пандемии.
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Новости Москвы , Видео , Правительство Москвы
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