Москва еженедельно производит 260 тысяч халатов и бахил 

Предприятия Москвы еженедельно производят 260 тысяч единиц специальной одежды для медицинских работников — хирургических бахил и одноразовых халатов. Об этом, как сообщается на официальном сайте мэра столицы, рассказал заместитель главы города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

По его словам, столичные предприятия легкой промышленности производят свыше 200 тысяч халатов и более 60 тысяч бахил. 70 тысяч единиц специальной одежды выпускают компании, которые перепрофилировали свои мощности на время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 25% из 260 тысяч единиц специальной одежды производят четыре крупных производителя одежды.

Ефимов отметил, что потребности системы здравоохранения Москвы в средствах индивидуальной защиты для медицинского персонала полностью обеспечены, не зависят от импортных поставок и изменения цен.