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Москва еженедельно производит 260 тысяч халатов и бахил 

Артём Кульша и ещё 1 1 час назад
Москва еженедельно производит 260 тысяч халатов и бахил
Фото: ТАСС
Предприятия Москвы еженедельно производят 260 тысяч единиц специальной одежды для медицинских работников — хирургических бахил и одноразовых халатов. Об этом, как сообщается на официальном сайте мэра столицы, рассказал заместитель главы города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, столичные предприятия легкой промышленности производят свыше 200 тысяч халатов и более 60 тысяч бахил. 70 тысяч единиц специальной одежды выпускают компании, которые перепрофилировали свои мощности на время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 25% из 260 тысяч единиц специальной одежды производят четыре крупных производителя одежды.
Ефимов отметил, что потребности системы здравоохранения Москвы в средствах индивидуальной защиты для медицинского персонала полностью обеспечены, не зависят от импортных поставок и изменения цен.
«Перевод части легкой промышленности на изготовление средств индивидуальной защиты для медицинского персонала позволяет производителям сохранить штат и доход своих сотрудников», — добавил он.
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Новости Москвы , Владимир Ефимов
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