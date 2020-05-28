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В Москве возобновили ремонт ряда магистралей 

Газета.Ru и ещё 3 46 минут назад
В Москве возобновили ремонт ряда магистралей
Фото: РИА Новости
В столице возобновили текущий ремонт ряда основных магистралей и участков МКАД в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
В апреле столичные власти приостановили данные работы в связи с угрозой распространением коронавируса.
"Работы по текущему ремонту необходимы даже в условиях пандемии", — заявил Бирюков, отметив, что от качества дорожного полотна зависит безопасность дорожного движения.
Заммэра уточнил, что в настоящее время ремонт возобновлен на 42 объектах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Новости Москвы , Петр Бирюков , ВОЗ , Правительство Москвы , РИА Новости
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