В Москве возобновили ремонт ряда магистралей 

Все новости на карте

В столице возобновили текущий ремонт ряда основных магистралей и участков МКАД в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

В апреле столичные власти приостановили данные работы в связи с угрозой распространением коронавируса.

"Работы по текущему ремонту необходимы даже в условиях пандемии", — заявил Бирюков, отметив, что от качества дорожного полотна зависит безопасность дорожного движения.

Заммэра уточнил, что в настоящее время ремонт возобновлен на 42 объектах.