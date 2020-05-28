Вирусолог оценил смягчение ограничительных мер в Москве

Вирусолог Александр Лукашев в интервью «Известиям» заявил, что столичные власти могут себе позволить приступить ко второму этапу смягчения ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, поскольку ситуация в столице складывается в положительном направлении.

При этом специалист подчеркнул, что к снятию карантинных мер в регионах нужно подходить в индивидуальном порядке.

Лукашев подчеркнул, что эпидемия коронавируса в Москве очевидно идет на спад. Позитивная динамика, по его словам, также наблюдается в целом по стране: система здравоохранения в регионах в среднем загружена на 50%.

Обсуждая ситуацию в Москве, вирусолог отметил, что в городе уже сформировалась 12% прослойка населения с иммунитетом к коронавирусу, что заметно снижает скорость распространения инфекции.