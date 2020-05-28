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«Можем себе позволить»: вирусолог о смягчении ограничений 

Павел Тиунов и ещё 2 13 минут назад
Вирусолог оценил смягчение ограничительных мер в Москве
Фото: РИА Новости
Вирусолог Александр Лукашев в интервью «Известиям» заявил, что столичные власти могут себе позволить приступить ко второму этапу смягчения ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, поскольку ситуация в столице складывается в положительном направлении.
При этом специалист подчеркнул, что к снятию карантинных мер в регионах нужно подходить в индивидуальном порядке.
Лукашев подчеркнул, что эпидемия коронавируса в Москве очевидно идет на спад. Позитивная динамика, по его словам, также наблюдается в целом по стране: система здравоохранения в регионах в среднем загружена на 50%.
Обсуждая ситуацию в Москве, вирусолог отметил, что в городе уже сформировалась 12% прослойка населения с иммунитетом к коронавирусу, что заметно снижает скорость распространения инфекции.
Накануне, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении ограничительных мер в столице: москвичам разрешили гулять при условии соблюдения масочного и перчаточного режимов. Также градоначальник разрешил открыть парки, автосалоны, непродовольственные магазины.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин , Правительство Москвы , газета "Известия"
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