Мосгордума запретила «наливайки» в жилых домах 

Мосгордума запретила так называемые «наливайки». Речь идет о розничной продаже алкоголя в барах и кафе в жилых домах, с площадью залов менее 20 квадратных метров, пишет «Коммерсант».

Городской закон поддержали 26 депутатов, четверо проголосовали «против», еще пятеро воздержались.

Газета отмечает, что такая же норма площади указана и в федеральном законе. Он вступил в силу 5 мая. При этом почти в половине регионов прорабатывали более жесткие требования, установив минимальную площадь залов в 50 квадратных метров. Это поставило бы под угрозу работу полноценных ресторанов.