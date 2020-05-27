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Мосгордума запретила «наливайки» в жилых домах 

BFM.RU 30 минут назад
Мосгордума запретила «наливайки» в жилых домах
Фото: РИА Новости
Мосгордума запретила так называемые «наливайки». Речь идет о розничной продаже алкоголя в барах и кафе в жилых домах, с площадью залов менее 20 квадратных метров, пишет «Коммерсант».
Городской закон поддержали 26 депутатов, четверо проголосовали «против», еще пятеро воздержались.
Газета отмечает, что такая же норма площади указана и в федеральном законе. Он вступил в силу 5 мая. При этом почти в половине регионов прорабатывали более жесткие требования, установив минимальную площадь залов в 50 квадратных метров. Это поставило бы под угрозу работу полноценных ресторанов.
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Новости Москвы , Мосгордума
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