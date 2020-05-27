Раскрыты подробности снятия ограничений в столице 

С 1 июня в Москве откроются автомобильные салоны, магазины непродовольственных товаров, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и оказанию других бытовых услуг, не требующие длительного контакта работника и клиента. В московские ТЦ будут пускать только ограниченное число посетителей, с соблюдением дистанции. В полном объеме заработает городской велопрокат, возобновят работу ярмарки выходного дня.

Также с 1 июня в городе откроются стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортклубов.

На рабочие места смогут вернуться работники архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли.

Москвичи, включая людей старше 65 лет, смогут выходить на улицы для прогулок и занятий спортом с определенными ограничениями. Заниматься спортом на свежем воздухе можно ежедневно до 9.00 утра. На пешие прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00 не более 3 раз в неделю — 2 раза в будни и 1 раз в выходной. График «прогулочных дней» для жителей каждого дома будет опубликован на mos.ru, «Яндексе» и в мобильных приложениях. Рекомендовано ограничить радиус прогулок двумя километрами от места проживания. При этом контакт с лавочками, беседками, спортивными тренажерами, качелями и горками на детских площадках по-прежнему под запретом. При выходе на прогулку необходимо иметь с собой паспорт или другие документы с указанием места проживания.

Одновременно со смягчением ограничений ужесточается масочно-перчаточный режим. Теперь москвичам необходимо носить маски или респираторы при выходе на улицу, а на работе, в магазинах, аптеках, центрах «Мои документы», любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо дополнительно использовать перчатки.

Ранее «Рамблер» сообщал, что мэр Москвы продлил режим самоизоляции и систему электронных пропусков до 14 июня.