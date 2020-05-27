Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты подробности снятия ограничений в столице 

Вероника Полынина 36 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о втором этапе смягчения ограничений.
С 1 июня в Москве откроются автомобильные салоны, магазины непродовольственных товаров, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и оказанию других бытовых услуг, не требующие длительного контакта работника и клиента. В московские ТЦ будут пускать только ограниченное число посетителей, с соблюдением дистанции. В полном объеме заработает городской велопрокат, возобновят работу ярмарки выходного дня.
Также с 1 июня в городе откроются стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортклубов.
На рабочие места смогут вернуться работники архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли.
Москвичи, включая людей старше 65 лет, смогут выходить на улицы для прогулок и занятий спортом с определенными ограничениями. Заниматься спортом на свежем воздухе можно ежедневно до 9.00 утра. На пешие прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00 не более 3 раз в неделю — 2 раза в будни и 1 раз в выходной. График «прогулочных дней» для жителей каждого дома будет опубликован на mos.ru, «Яндексе» и в мобильных приложениях. Рекомендовано ограничить радиус прогулок двумя километрами от места проживания. При этом контакт с лавочками, беседками, спортивными тренажерами, качелями и горками на детских площадках по-прежнему под запретом. При выходе на прогулку необходимо иметь с собой паспорт или другие документы с указанием места проживания.
Одновременно со смягчением ограничений ужесточается масочно-перчаточный режим. Теперь москвичам необходимо носить маски или респираторы при выходе на улицу, а на работе, в магазинах, аптеках, центрах «Мои документы», любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо дополнительно использовать перчатки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мэр Москвы продлил режим самоизоляции и систему электронных пропусков до 14 июня.
Комментарии 65
Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Яндекс , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель: Германия находится в начале пандемии
Меркель: Германия находится в начале пандемии
«Миллионы людей умрут»
«Миллионы людей умрут»
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину
Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину
Видео
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
В столице усилят масочный режим
01:03
В столице усилят масочный режим
Новости Москвы
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Собянин дал обещание Путину
07:56
Собянин дал обещание Путину
Политика Новости Москвы
Собянин продлил режим самоизоляции
00:05
Собянин продлил режим самоизоляции
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение