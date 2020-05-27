Собянин продлил режим самоизоляции 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер до 14 июня.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Собянин сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в Москве и анонсировал новый этап снятия ограничений с 1 июня. Так, планируется вернуть к работе предприятия, которые занимаются непродовольственной торговлей и организации, которые оказывают некоторые бытовые услуги. Речь, в частности, идет о прачечных, химчистках, ремонтных мастерских. Также в тестовом режиме жителям Москвы будут разрешены прогулки по городу по заранее составленному графику.