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Собянин продлил режим самоизоляции 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Собянин продлил режим самоизоляции
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер до 14 июня.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Собянин сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в Москве и анонсировал новый этап снятия ограничений с 1 июня. Так, планируется вернуть к работе предприятия, которые занимаются непродовольственной торговлей и организации, которые оказывают некоторые бытовые услуги. Речь, в частности, идет о прачечных, химчистках, ремонтных мастерских. Также в тестовом режиме жителям Москвы будут разрешены прогулки по городу по заранее составленному графику.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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