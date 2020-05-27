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В Москве изменилась пропускная система 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Москве изменилась пропускная система
Фото: ТК «Звезда»
Оформить новый пропуск можно на сайте mos.ru, при помощи СМС на номер 7377 или звонка в единую справочную службу правительства Москвы (+7 (495) 777-77-77).
В Москве с 27 мая для перемещения по городу на транспорте действительны только столичные цифровые пропуска. Оформленные ранее Подмосковные пропуска в столице работать не будут.
Оформить новый пропуск можно на сайте mos.ru, при помощи СМС на номер 7377 или звонка в единую справочную службу правительства Москвы (+7 (495) 777-77-77), для этого нужен российский паспорт. При перемещении на личном или служебном транспорте необходимо указать при оформлении пропуска госномер автомобиля, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
При оформлении разрешения на проезд в общественном транспорте, к нему необходимо привязать номер транспортной карты — «Тройки», «Стрелки», социальной карты или месячного проездного билета. В правительстве напоминают, что делать это нужно не менее чем за пять часов до поездки.
В Подмосковье электронные пропуска были отменены с 23 мая. А Подмосковные разрешения, выданные в том числе для поездки через территорию столицы, действовали до 26 мая.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Mos.ru
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