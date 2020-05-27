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Москва 27 и 28 мая направит медбригады в регионы 

News.ru и ещё 7 48 минут назад
Москва направит медбригады в регионы
Фото: News.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал 27 и 28 мая направить в регионы медикаменты и медицинские бригады для борьбы с коронавирусом. В частности, помощь будет направлена в Псковскую и Владимирскую области.
Об этом его попросил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции.
Кроме врачей, направим туда средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции лёгких, медикаменты, то есть всё необходимое для того, чтобы комплексно оказать поддержку медицинским центрам в этих регионах, — сказал Собянин.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин поручил направить часть резерва лекарств из Москвы в другие регионы. Это мера призвана помочь субъектам РФ в борьбе с коронавирусом. Также российский лидер поручил направить бригады московских медиков в те регионы, где ситуация с коронавирусом остаётся наиболее сложной
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Владимир Путин
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